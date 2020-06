Je bent niet links en sociaal als je tussen deze mensenmassa gaat staan. Ja het bestrijden van rasiscme is belangrijk. Maar deze demonstraties zijn puur symboolpolitiek, er is toch niks in Nederland gebeurt? Betekent dit dat we voortaan gaan protesteren als Duterte in de Filipijnen mensen doodschiet, of tegen Bolsonaro die de Brazilianen laat sterven voor de economie en conservatieve achterban? Het politiegeweld is niet in Nederland gebeurt en door te protesteren neem je een groot risico voor de samenleving. Dit is geen kwestie van eigen verantwoordelijkheid, maar verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij. We zitten allemaal in een crisis (die gelukkig bijna voorbij lijkt te zijn). Er gaan gekleurde mensen dood of verliezen hun baan. Door te protesteren worden uiteindelijk indirect gekleurde mensen (ernstig) ziek, wat nou Black Lives Matter. Ik stem links maar dit is gewoon naïef. Je wordt wel boos als er een anti-lockdown gekkie protesteert, maar nu zeg je het doel heiligt alle middelen. Of 'Hoe durf je de economie voor mensenlevens te plaatsen', maar wel 'Een racistische moord door een agent in de VS maakt het goed dat er misschien wel mensen in Nederland zullen sterven'.