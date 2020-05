:

En wie bepaalt wat aperte onzin is? Wat is de definitie van aperte onzin? Wat zijn de criteria? Wie bepaalt dat? Wie is de censor daarvan? En waarom mag ik geen aperte onzin lezen en zélf uitmaken of het aperte onzin is?

De vrijheid van meningsuiting is niet alleen recht om vrijuit te spreken het is vooral, nog meer, het recht om te luisteren, te lezen, en te zien wat anderen zeggen, schrijven en laten zien.

Waarom zou je twitter, FB of youtube, of wie dan ook, voor jou laten bepalen wat jij wel of niet mag zien, lezen of horen? Wie is dat dan, bij twitter, FB of youtube? Welke 20 jarige stagiair met opleiding mediasstudies of communicatie bepaalt voor mij wat ik mag zien, horen of lezen? Op basis van wat?

Wie wil jij, Kuifje, voor jou laten bepalen wat jij wel of niet mag lezen, zien of horen? Heb jij een kandidaat? Die voor jou uitmaakt of iets aperte onzin is?

Of wil je dat liever gewoon zelf uitmaken? Voel je je groot en volwassen genoeg om te bepalen wat onzin is of niet? Of heb je een pappie of mammie (vaak dus een net afgestudeerde stagiair) bij een grote tech firma nodig die dat voor jou bepaalt? Op basis van een lijstje verboden woorden aangeleverd door internationale organisaties met ongekozen bureaucraten?

En dan vind je je zelf liberaal? Een achterlijke fascist ben je dan.

www.youtube.com/watch?v=zDap-K6GmL0