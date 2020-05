We hadden ons echt voorgenomen helemaal niks meer te uiten over Fredje T., zijn malafide praktijken en zijn malle bonnetjes, maar als Bas Haan er al niks van snapt, wie zijn wij dan om het wel te snappen. Bovendien is het toch al Fred Teeven-week in de media; meneer mag bij alle praat- en radioprogramma's kritiekloos koketteren met zijn boek in de hand, met daarin passages die de uitgang van het bonnetjeslabyrint alleen maar weer hebben dichtgemetseld. We dachten dat er na de flagrante leugens van Ard van der Steur (leeft die nog?), de continue leugens (of de aperte domheid) van Ivo Opstelten, het collectieve geheugenverlies, de laakbare rol van Mark Rutte, het wegkijken van de complete vvd-top en de bloedirritante 'ik weet alles en jullie weten niks'-houding van Fred T. inmiddels wel consensus was bereikt over het bedrag van 4,7 miljoen gulden. Maar nu roept Teeven weer - uit het niets - dat het 1 miljoen piek meer was. Haan: "Het bedrag van 4.710.627,18 klopt wel degelijk. Het is uiteindelijk op meerdere plekken in de archieven van het ministerie en het OM teruggevonden. En nergens, nooit, is er sprake geweest van nóg een miljoen." Niet dat we van Teeven een eerlijk antwoord verwachten, maar waar komt dat geld ineens vandaan? Van wie was dat miljoen? Is dat gedocumenteerd - staat het ergens zwart op wit? Ging het onder de toonbank door? Is er misschien ook een BONNETJE?