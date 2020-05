: Achterhaald? Kritiek op de nog altijd aanwezige klimaatwaanzin(niggen) eindigt qua narratief altijd in de termen achterhaald of incorrect weergegeven. Je hoort zelden uit die hoek: Tering jantje, het was volkomen kut wat we deden en dachten. Vanaf nu gaan we volledig aan de slag met werkbare en logische oplossingen. Wat krijgen en houden we? Een herhaling van zetten en nogmeer van hetzelfde. Biomassa, nog meer windmolens, nog meer onzin uit het Brusselse om de utopie van een groene wereld te creëren.

Zolang dit soort activistische halve zolen niet een beetje logisch kunnen denken in termen als: In India leeft nog 40% van de bevolking in bittere armoede en moet leven van 1 dollar per dag, de vervuiling die dit met zich meebrengt is enorm, daar moeten we helpen. Dit kan met weinig middelen. Echt, op een wereldschaal zijn de meeste mensen aan de onderkant van de samenleven niet geïnteresseerd in de groene waanzin die u propageert op de vierkante centimeter, dit gaat volledig aan u voorbij. Ze verbranden hun vuil op straat, gooien afval in de rivieren, koken eten op foute olie. 75% van de mensen in India leeft van onder de 5 dollar per dag. In absolute getallen van mensen en vervuiling betekend dit wat? U kunt een beetje rekenen of lult u liever over een windmolen? Zet de beperkte middelen daar in waar het mondiaal of regionaal het meeste nut heeft om deze in te zetten. O nee, huilen over een film welke prima aangeeft hoe het systeem van de groene waanzin in elkaar zit of zat, daar ga ik over huilen.

Deugen is een welvaartsziekte en voor de būhne.