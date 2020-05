Overheid. En technologie. Volgens pReMiUm-journalistiek van de Gelderlander is een Zoomvergadering van de gemeente West Betuwe gisteravond "gehackt", maar een Zoomvergadering van de gemeente West Betuwe is gisteravond helemaal niet gehackt. De gemeente West Betuwe heeft namelijk het linkje van de Zoom-vergadering online gedeeld. Prima, als je houdt van figuren die "dikke negerlul" zeggen, piem0ls tekenen en porno laten zien. Niet prima, als je een inhoudelijk gesprek over subsidiebeleid en wegenbeheerplan wilt voeren. Quote om van te huilen: "Fractievoorzitter Petra van Kuilenburg (LLBWB): ,,Diverse omliggende gemeenten vergaderen niet meer digitaal vanwege hackers en de angst dat daardoor ook virussen worden verspreid. Bovendien worden discussies digitaal slecht gevoerd. Dat risico kunnen we niet lopen. Ik heb daar zes weken geleden al voor gewaarschuwd. Videodienst Zoom is zo lek als een mandje. Daarom pleiten wij zo snel mogelijk voor herstel van de normale vergaderingen in het gemeentehuis.”" Beste Petra van Kuilenberg van LLBWB (klinkt als een hele specifieke porno-categorie, red.), stop met praten, alsjeblieft. Virussen worden verspreid door mensen die elkaar fysiek tegenkomen, bijvoorbeeld in het gemeentehuis. Je mond is zo lek als een mandje. Bovendien worden discussies slecht gevoerd door mensen die TOTAAL GEEN IDEE hebben wat ze zeggen. En onze hackers hebben nog wel een tip voor inwoners van gemeente West Betuwe die hun privacy belangrijk vinden: verhuis.

INSTANT UPDATE: De Gelderlander heeft nu zijn eigen bericht gehackt: "Het is echter waarschijnlijker dat hij ongehinderd de Zoom-meeting kon verstoren via de link die de gemeente zelf op haar website had gezet. Er zat bovendien geen wachtwoord op de vergadering." Joh.