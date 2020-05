In-the-heat-of-the-night

Het is zweterig en de schijnwerpers verlichtten de broeierige avond naar de nacht. De mannen waren hitsig in het Colombiaanse Cali. Ik was er voor een journalistieke opdracht, geen alledaagse vakantie. Ik werk met enige regelmaat voor persbureaus en overige commerciële partijen. Niet alleen het 'standaard' documentaire-werk, maar ook voor bedrijven die behoefte hebben aan inzicht in hun potentiële 'client bases'.

Reizen naar deze exotische bestemmingen is momenteel volstrekt onmogelijk. Grenzen zijn dicht, vliegtuigen vliegen niet meer en de internationale cohesie lijkt volslagen naar de kut. Ik bevind me momenteel -gelukkig!- in het veilige Nederlandje, echter een concollega van me zit (nog steeds) vast in een Centraal-Amerikaans land, en zijn vriendin zelfs in het zwaar door Corona getroffen Vietnam. Volgens lokale deskundigen heerst er een muggenplaag vanwege het achterblijven van de bediening van sluisjes. Malaria is een enorm risico, echter volgens haar is marihuana inmiddels nagenoeg gratis en helpt men elkaar door de storm. Men noemt de crisis een storm.

Het virus infecteert menselijke cellen en zinspeelt op verdere verspreiding. Dat is het plan. Optimalisatie van het geno- of fenotype lijkt geen doel op zich, echter het toeval is het doel an sich. Toeval, dat is het feit dat zaken zich voordoen waarvan achteraf kan worden gezegd dat ze een redelijke voorspelbaarheid in zich zouden kunnen dragen, zonder dat er sprake is van enige aansturing op de voltrekking van de betreffende feiten.

Momenteel wordt door onze Overheid gestuurd op de zekerheid dat de verspreiding en manifestatie van het virus zich houdt aan wetmatigheden van wiskunde, natuurkunde en biologie in relatie tot de beschikbare infectieruimte. Is de verspreiding van virussen niet slechts een kwestie van spelingen die nagenoeg niet te vatten zijn in systemen?