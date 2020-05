Dolfijnballetjes:

Voor de balletjes:700 g dolfijnengehakt, varkensnet, 1 tl peper, 1 tl lavaszaad, 1 tl komijn, 1 tl wijnruitbesjes, 1 tl gedroogde oregano, 1 el gedroogde munt, 25 g verse peterselie, 25 g verse korianderVoor de saus:1 tl peper, 1 tl lavaszaad, 1 el vers gehakt bonenkruid, 1 ui, 3 eidooiers, peper, 3 dl witte wijn, 3 el olie, 1 dl garum

Bereidingswijze

Maal de specerijen voor het gehaktmengsel in de vijzel en knip de verse kruiden. Meng alle smaakmakers door het gehakt en draai er balletjes van. Wikkel deze balletjes in varkensnet en bak ze in de olie goudbruin. Voeg dan de wijn en de garum toe en laat het geheel sudderen, terwijl het vocht wordt gereduceerd.Maal ondertussen de specerijen voor de saus in de vijzel en snipper de ui fijn. Haal vervolgens de balletjes uit het vocht en plaats ze in een ovenschaal. Voeg de uit en de specerijen toe aan het kookvocht en kook dit verder in. Neem de saus van het vuur en laat hem een beetje afkoelen. Sla er dan de eidooiers door en verwarm de saus opnieuw onder voortdurend roeren tot hij dikker wordt.Giet over de dolfijnballetjes, strooi er grove peper over en dien het gerecht op.

Eet smakelijk!!