Metje Blaak over die stoute pastoor in Tukkerland die haar 'chocola' at voor 800 gulden per portie, Kim Holland over golden showers, squirten en dweilen, Henk Bakboord met Surinaamse recepten voor een goede stoelgang, Danny Linden over glijmiddelen met quinoa- en hummoussmaak, Yeshim 'tandenborstel' Candan over de bizarre "culinaire" voorkeuren van Turkse mannen en gelukkig verklaart dokter Louise Lagendijk een en ander binnen een medisch-Freudiaanse context (bestaat de G-plek?).

Presentatie: Rob Muntz en Arthur van Amerongen

Techniek: Willem Davids