Hey guys,

Mijn surfboard is helaas gejat. Op 25 april dacht ik even lekker te gaan surfen samen met m’n vriendin. Omdat ik niet goed wist hoe de golven gingen zijn nam ik twee surfboards mee voor verschillende condities. Toen ik aankwam op het strand heb ik mijn ene surfboard in het zicht in het zand geplaatst. Na 30 minuten wou ik gaan ruilen en kwam ik er achter dat mijn surfboard er niet meer stond. (I know niet slim maar wie de fuck steelt er een surfboard op het strand op klaarlichte dag.) Ik dacht natuurlijk aan een slechte grap maar helaas is niks minder waar. Het board is geleend zonder de intentie om 'm ooit terug te geven - oftewel: gestolen.

Camerabeelden opgevraagd en gekregen. Man klein beetje herkenbaar maar natuurlijk net niet goed genoeg om 'm te herkennen. Jullie hebben een groot medium en zijn volgens mij experts in boefjes opsporen. Dus hopelijk ook deze droeftoeter. Het mooie is dat dit board op maat gemaakt is, mijn naam staat erop geschreven en er is er dus maar 1 zoals deze op de wereld. De dief kan m dus ook niet kwijt en waarschijnlijk ligt die nu weg te rotten ergens. Hopelijk kunnen jullie ook mij helpen. Bijgevoegd een filmpje van de dief en een foto van m’n board.



Extra info:

Waar: Zuiderstrand Scheveningen ter hoogte van La Cantina.

Wanneer: 25-04-2020 om 17:34,

Wat: Mijn surfboard van het merk Torq, roze Vans sticker op de bovenkant en een Carbon strip op de onderkant. Grijze tailpad en rode vinnen. Zie foto’s!

