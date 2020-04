Kim "mooie lul" Jong had Underliggend lijden dus hij lag er even af tijdens de allerbelangrijkste optocht van het jaar, afgelopen 15 april. En sindsdien maakt iedereen zich zorgen. CNN schrijft dat "The US is monitoring intelligence that suggests North Korea's leader, Kim Jong Un, is in grave danger after undergoing a previous surgery, according to a US official with direct knowledge." Daily NK, voornamelijk gerund door dissidenten, baseert op 1 bron in Noord-Korea zelf dat Kim op 12 april een hartoperatie ondergaan zou hebben. "The Daily NK source speculated that Kim’s heart surgery was due to a number of factors, including his obesity, prolific smoking habits, and “overwork.”"

Werken is het nieuwe roken en dat Emmentaler-dieet eist ook z'n tol. Zuid-Korea houdt het hoofd ondertussen koel, "We have nothing to confirm and no special movement has been detected inside North Korea as of now." Maar, het successie-vraagstuk dienst zich toch aan, want wie neemt het familiebedrijf over. Zus, computerwetenschapper en hoofd van het Publicity and Information Departement Kim Yo-jong (WIKI) is doodgeverfd. En weet je, hoogste tijd, het is 2020.

