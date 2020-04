Nu dit weer. André Hazes zegt dat hij géén seks had met Monique Westenberg op de inmiddels beruchte plee op Curaçao. André was op het eiland met de liefde van zijn leven Bridget Maasland, die zei dat ze een jaar of vijf geleden géén seks had met André Hazes toen haar slipje op de grond hing en ze Royce de Vries inhuurde om een rechtszaak te verliezen want volgens de rechter was het heel goed mogelijk dat Bridget Maasland wel seks had met André Hazes temeer omdat er heel veel getuigen waren (overigens zei Bridget nog tegen het snorgezicht van SLAM! dat ze 'geen vangst' meer is. Volgens Monique was Bridget niet meer dan een tussendoortje). Enfin, André was dus op het eiland met Bridget MAAR OOK MET ZIJN EX MONIQUE EN HUN ZOON en hij zegt dus dat hij op de plek waar de vonk weer oversloeg naar Monique, nadat hij eerder een paar maanden waarschijnlijk wél SEKS had met Bridget Maasland want de twee waren helemaal stapelverliefd op elkaar, een wc in Curaçao, géén seks had met Monique. Dus iedereen zegt dat hij vijf jaar geleden seks had met Bridget. Is volgens het stel Hazes-Maasland niet zo. Dat van Nikkie Plessen was ook allemaal niet waar (doei). Toen had hij wel seks met Bridget, zo vermoeden we althans. En nu roept iedereen weer dat hij in een wc seks had met Monique, is volgens Hazes ook niet zo. Terwijl hij momenteel vermoedelijk wél weer seks heeft met Monique. We snappen er helemaal niks meer van. Straks gaat iemand ons zeggen dat Hazes ook niet gay is.