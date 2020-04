Okee okee. We weten. Herprogrammering van de hersenen via indoctrinerende staatstelevisie, chemtrails en bewustzijnveranderende pillen verstopt in worstenbroodjes van de Lidl hebben onze blokkades reeds weggenomen. We zien ze niet meer, de bezwaren tegen 5G. We zijn ingepalmd door de overheid. Geïnsemineerd, ook. Met een pro-5G-serum. Via vaccinaties. De gehele mensheid krijgt binnenkort een 5G-vaccinatie. Of dacht u soms dat corona echt bestaat? Think again! Enfin, dus wij vanochtend maar weer eens sensatiekrant Eindhovens Dagblad openslaan. U weet wel, de krant van telecommunicatiedeskundige Daphne Broers. En ja hoor. Branden in twee zendmasten in Almere. Zaterdag in Tilburg. En eerder al in Oudenbosch, Veldhoven (2x), Groningen, Liessel, Beesd, Rotterdam en Nuenen.

Nu begint het wel irritant te worden, die verdrietige clowntjes om wie we eerder vooral hard moesten lachen. Vijftig staatsgevaarlijke bejaarde bleekneuzen die vroeger niet genoeg groenten te vreten hebben gekregen, waardoor ze nu de folie om hun hoofd vouwen in plaats van het om de boterham te wikkelen. NCTV boos. Grapperhaus boos. Maar we hebben de oplossing, hoor. 5G uitrollen. Zo snel mogelijk, zo daadkrachtig mogelijk, op een zo groot mogelijke schaal. Zó snel en zó dodelijk, dat die sfeerverpesters niet meer kunnen ingrijpen. Dat ze thuis op de bank de foto van George van Houts knuffelen en dan, *vape*, weg. En als ze dan eenmaal naar die andere dimensie zijn gestraald wegens spontane zelfontbranding en een dodelijke dosis verdriet, zeggen we gewoon dat het corona was. Dat de overheid dit zelf niet heeft bedacht!