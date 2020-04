Er is maar één ding kleinburgerlijker dan met Pasen naar een meubelboulevard gaan en dat is met Pasen laatdunkend lacherig doen over mensen die naar de meubelboulevard gaan. En als je daar nog een venijnig griepje overheen gooit, wordt de verraderlijke volksaard van het verklikken ook nog eens extra aangewakkerd. Ergo: heel Holland haat de Hornbach vandaag. Want daar is het heul druk. NOU. Dat valt dus in de praktijk best mee. Het LIJKT bij de Hollandse Hornbachs heel druk, omdat er mensen in de auto en voor de deur in de rij staan. Maar dat komt omdat de bouwmarkt juist heel goed en strikt met de anderhalve meter afstand-maatregel omgaat. Er staan lange rijen buiten, omdat je maar met 1 klant per auto naar binnen mag, en die ene klant moet verplicht een (na ieder gebruik schoongemaakt) karretje gebruiken, dat door personeel wordt aangereikt. Met die kar moet je dan in de rij, omdat er maar een beperkt aantal mensen tegelijk naar binnen mag, bij Hornbach. Zoals op de video hierboven duidelijk te zien is, houdt iedereen keurig afstand tot elkaar.

Wij waren toevallig bij een Hornbach afgelopen week, en daarbinnen zagen we dat er overal borden opgehangen waren om op de anderhalve meter te wijzen, hadden de medewerkers hesjes aan met die boodschap, lagen overal afstandstickerstrepen op de grond en stonden bij de kassa's (die met bouwplastic waren afgeschermd) personeelsleden om mensen te verdelen over de beschikbare betaalstations. Oftewel: Hornbach doet alles reuze netjes, volgens de regels. Daarmee houden ze de economie gaande, hun personeel aan het werk én bieden ze de ruimte aan mensen die huis, tuin of (buiten)keuken gereed willen maken voor een saaie staycation in eigen huis. Hup Hornbach, met je intelligente doe-het-zelf-lockdown! En boe Verkliklaminaatlanders.