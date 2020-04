Geïnspireerd door van Rossems beenloze nonnen-anekdote een paar dagen geleden wil ik er ook wel een kwijt. Over mijn alleerste bezoek aan een "groot" concert.

Hier alvast een van mijn favoriete nummers:

www.youtube.com/watch?v=nPbkpPMX2Ug

Skinhead Madness

Het moet eind 1982 zijn geweest en ik was een jaar of 15 toen ik voor het eerst met vrienden naar een concert mocht. Madness in de Hanenhof in Geleen!

Gekleed in een een oud zwart colbertje van opa met buttons

op de revers en een sjieke zonnebril op mijn neus betrad ik de concertzaal. In de zaal stond ook een groep skinheads die,

bleek achteraf, de band op tournee volgden. Of ze extreem-rechts waren weet ik niet, ze waren wel extreem vervelend.

In het voorprogramma speelde een band uit de regio, de Double You See band. Van hun muziek herinner ik me niets meer, wel dat de skinheads het helemaal niks vonden en al bier smijtend stonden te joelen. Links van me stond een

vrouw van middelbare leeftijd (moeder van een bandlid?) enthousiast foto's te maken toen een skinhead op haar afstapte en de camera met een vuistslag in haar gezicht kapot sloeg. De vrouw werd bloedend afgevoerd, de Double You See band droop af en ik stond daar aan de grond genageld van schrik.

Ik hoopte, naief als ik was, dat de skinheads wat vriendelijker zouden worden als Madness zou beginnen te spelen. Plotseling stapte een skinhead uit de groep op me af en vroeg in het Engels of hij mijn zonnebril eens op mocht zetten. Ik durfde niet te weigeren en overhandigde hem de bril. Hij zette hem op zijn neus en waggelde terug naar zijn maten. Even later liep hij terug naar mij en stak zijn hand uit om me de bril terug te geven. Dat is goed afgelopen dacht

ik nog, maar toen ik hem aan wilde nemen liet hij hem al grijnzend op de vloer vallen en trapte hem met zijn legerschoen aan gruzelementen.

Toen werd ik pas echt kwaad. Ik wilde hem een klap verkopen ondanks dat hij twee koppen groter en niet alleen was, maar mijn vrienden hielden me tegen. Ik weet nog goed dat Lars tegen me zei "doe dat nou maar niet"...

Ik heb die lui daarna altijd met argusogen bekeken.