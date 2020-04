Uit de tijd dat Duitsers nog lekker helemaal zichzelf waren, het Britse rijk nog gewoon 30% (!) van de gehele wereld besloeg en Nederland het grootste moslimrijk ter wereld was. Maar goed, MI6's Bletchley Park dus, het landgoed waar Ultra Intelligence vergaard werd en waar Gordon Welchman en Alan Turing de Duitse Enigma-code braken, nadat de Britse marine een Duitse Enigma-machine uit U-boot 559 uit trok. Omdat die locatie natuurlijk beyond top secret was, waren er geen beelden van het leven aldaar destijds. Maar "this all changed when a piece of film was anonymously donated to Bletchley Park Trust, providing an unprecedented insight into the lives of those there."

Kortom, een stukje geschiedenis dat eigenlijk niet voor ons bestemd was, en kinderen op leeftijd die hun ouders herkennen. Prachtig, wel. Om een of andere reden veel meer kleurbeelden in de onderstaande BBC-monatage dan in de bovenstaande montage van de Bletchley Park Trust zelf. Stills van álle gezichten na de breek, want wanneer krijg je de kans nu die kampioenen even in de ogen te kijken.

