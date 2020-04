Het gaat helemaal goed komen mensen:

China Reopens Markets Selling Bats, Pangolins After COVID-19 Effect Dips

maar gelukkig nemen ze wel maatregelen:

However, the markets are under watchful eyes of guards, who ensure no one is able to take pictures of the blood-soaked floors, slaughtering of dogs and rabbits, and scared animals cramped in cages.

Ow wacht...