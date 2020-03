Sjaak Bral, die zit ook maar gewoon thuis nu natuurlijk. Alles wat leuk is, is in lockdown. Dus ook de theaters. Gelukkig had hij thuis de tijd om een vaccin tegen het coronalied te componeren op de melodie van een bekend sentiment te zetten. En dat debuteert hier vanavond op de GeenStijl in het Stijlloze Coronacafé. Wat je er ook van vindt, het is sowieso beter dan een kort geding. BEDANKT SJAAK!

In anders nieuws hebben we echt wel gelezen dat Graaf Denkula een MeTöötje heeft gepleegd, komen we nog op terug (ff DENK-stagiaires aan het googelen om te weten wie het was), voor nu gaan we voor wat relativering of gewoon non-nieuws. (Zelf zin in een Caprice? Hier!) En we zijn hondsjaloers op de Thaise koning. Verder vult u het hieronder zelf wel weer aan? Morgen begint weer een nieuwe sprankelende hoopvolle week vol telewerkleed, cabin fever, gesloten cafés en cultuur en de Digi-Stasi op internet die je komt kieken als je per ongeluk met meer dan drie mensen door hun cameralens loopt.

In Italië is het dwepen uitgevonden trouwens

Blokje gezellig dierennieuws

En voor als je hond niet meer naar buiten wil:

Ja. Die is echt verveeld ja