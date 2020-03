Hee hier is een halfdronken zaterdagavondgedachte. Dat die klok een uur vooruit gaat betekent ook dat het coronalied van die nutteloze flut-BN'ers waar niemand om gevraagd heeft, met hun honderden lege zolderkamers die allemaal nooit met vluchtelingen werden gevuld, vannacht in 1 seconde meteen 1 vol uur dichterbij komt. Hoe gaan we dat afwenden? Kunnen we niet ergens mee dreigen of zo?

We hebben al een borrel op maar misschien kunnen we dan dit doen. Dat we dan zeggen: 'Hee! Jullie daar! BN'ertjes! Wie jullie ook zijn! We weten dat DWDDweep gestopt is en jullie met je gedinges en gedoetjes nu op Jinek aangewezen wezen, om de strijd met je eigen irrelevantie niet te verliezen, maar als jullie nou beloven dat je gewoon je bek houdt maandag, en dat kutlicht nooit het levenslied laat horen!'

Nee. Wacht. Andersom. 'Dat kutlied nooit het levenslicht laat zien, tijdens het horen zingen!' Ja. Sorry voor ons enzo. We zijn wat vroeger begonnen vandaag.

Maardattus. Beejenners. Als jullie dat nou beloven, dat je nou dan gewoon dan je hypocriete muil houdt bij dinges op televee, eeh, die deze aanstaande maandagavond. Met dat zingen. En je krampachtige coronalied. En je reclamezuilbetrokkenheid. Dan zullen wij dan tijdens die uitzending van Eva-TV beloven dat we niet massaal die quatschquarantaine doorbreken door met ze alle uit het raam te hoesten naar elkaar, heel hard. OF ANDERS! Want als jullie doen wat wij niet willen, dan gaan wij doen wat jullie niet willen. Klinkt bezopen en ja ok dat zijn we ook misschien en misschien ontkennen we dat ook gewoon MAAR HET KLOPT WEL! ALLEMAAL!

Ohja voordattewut vergeten het was trouwes ook nog Eurtouwer vandaag maar dat hebben we gemist maar damaakniejuit want de Chinezen hebben het licht voor heel 2020 toch al uit gedaan. HA! Ons pak je niet vandaag, echt nergens mee.

En nu malfunctionerende Chinese mondkapjes afzetten, MEER BIER en tijd voor off topic geblaat of gooi er gewoon eens een iets te gelikte maar toch best wel vuige bio-pic in. En maak je niet dik want dat is gevaarlijk. Wees care free. OBER! Mag deze fooienpot ook nog even rond? En dan nu muziek van DJ Sid!

Zo. En nu eerst...

Stom spelletje: stop de kip in z'n silhouet

Echt een heel stom spelletje dat u waarschijnlijk in whatsapp al honderd keer voorbij heeft horen kakelen, maar aangezien we inmiddels na twee weken lockdown met een baard van een maand al drie weken in dezelfde kleren rondlopen terwijl we de bodem van de allerlaatste whiskeyfles in beeld zien komen ondanks dat er er een flinke sticker met "niet openen voor 1 juno" op geplakt hadden: iemand tijd en zin om voor ons een GeenStijl-versie van dit spel te maken? Iets met een roze kroontje op de kop van koning Willy of een groot glas bier precies in de handen van Tom Staal of een witte onderbroek op het silhouet van Francisco van Jole - ach laat je eigen verbeelding spreken je hebt toch niks beters te doen of wel?

And would we really care?

Learn to code ¯\_(ツ)_/¯

RIP voor de coronalijers die een Renault-machine krijgen

En jij dacht dat corona tot first world problems leidde?

Loor: 'Hold my wekkerradio'

Stay awake sheeple #functioncreep