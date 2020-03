Na een week zelfgekozen lockdown, en de eerste gedwongen in naam der Grapperhaus heb ik mijn rust eindelijk gevonden in het mini-tuinieren in mijn micro-tuin a.k.a. luchtplaats, het verpotten van mijn uit de klauwen groeiende kamerplanten, beetje poetsen, beetje vegen, en hashkoekjes bakken volgens beproeft recept. De naam van het brouwsel: De eieren van Satan, of zoals Tool ze placht te noemen:

-Die Eier Von Satan-

Half a cup of powdered sugar

One quarter teaspoon salt

One knifetip Turkish hash

Half a pound butter

One teaspoon vanilla-sugar

Half a pound flour

150 g ground nuts

A little extra powdered sugar

... and no eggs

Place in a bowl

Add butter

Add the ground nuts and

Knead the dough

Form eyeball-size pieces from the dough

Roll in the powdered sugar

and say the Magic Words:

"Sim sala bim bamba sala do saladim"

Place on a greased baking pan and

Bake at 200 degrees for 15 minutes

... AND NO EGGS

www.youtube.com/watch?v=82XqhHYwB-Q

Wat extra advies:

-Gebruik ongeveer 2.5 gram Hash of meer, hoe goedkoper hoe beter, het effect is in eetbare vorm heel anders dan bij roken.

-Smelt vooraf de boter op het laagst mogelijke pitje en doe daar direct de hash bij, laat het geheel al roerend warm worden, als het mengsel begint te klaren en schuimen (je ruikt het verschil) kan het vuur uit, voorts een kwartier laten intrekken en daarna de ingrediënten al roerend aan de boter toevoegen.

Geeft in tegenstelling tot spacecake met wiet geen bankhang-loom maar een lekkere actieve high, en heeft nog een apart hash-smaakje ook, in combinatie met speculaaskruiden ook heel lekker voor pepernoten.