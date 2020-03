Ik heb niet alleen alle boeken, maar ook een aparte uitgave waarin allerlei achtergronden worden uitgelegd.

Zo was het voor franse tv-sterren in de jaren 60 en 70 een eer om als figurant te worden afgebeeld. Bijna alle legionairs zijn dus iemand. Er is er eentje (een of andere talkshowhost) die is begonnen als decurion, afgezakt tot centurion in een volgend album om te eindigen als eenvoudig legionair. Dit soort grappen ontgaan iedereen buiten Frankrijk.

Maar het duurde dan ook voor mij weer lang voordat ik de grap begreep van de vishandelaar en zijn snibbige vrouw. Hij heet Kostunrix, zij heet Foorentientje. Oftewel, wat hij verkocht voor een rijksdaalder wilde zij eigenlijk de deur uit doen voor een tientje. Buitengewoon subtiel de spanning tussen man en vrouw weergegeven.

Assurancetourix ('ik verzeker alle risico's) is in Nederland dan weer niet vertaald, maar in Engeland hebben ze wel iets moois voor hem verzonnen.