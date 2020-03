Zo jongens, stoelen aan de kant, schoenen van Hugo de Jonge in de open haard en tijd voor een avondje ontspanning. Het weekend komt er bijna aan, de eerste week hebben we al weer bijna overleefd (genoeg bewogen? Of "bewogen"?) en we hopen vooral voor alle ouders van thuiszittende kinderen dat hun scholen het online onderwijs een beetje op orde krijgen. Langzaam treedt een zekere gewenning in, Dit Land kan de situatie nog steeds handelen en voor nu vergeten we ff all things corona en gaan we het balkon aanzetten, een neut nemen of een chocolademelk bij elkaar schreeuwen. Koop je drank vooral bij de Vuurtoren (krijgen wij helemaal niks voor maar je houdt wel een MKB'er in leven), dan struinen we daarna ff de kunstgalerie in. Om bijvoorbeeld Lady Mary Montagu, the unsung pioneer of vaccination te ontdekken, of Edith Cavell, verpleegster die oorlogsheld werd. Weer eens wat anders.

Ondertussen gebeuren er goeie dingen. Nanospray. F1-teams die coronafans maken. TUe die meedenkt. De RUG ook. En heb je het thuiskweken (groente, geen wiet!) al weer herontdekt? Zo ja, pas op voor dronken olifanten (de dieren, niet Asha!) in je tuin. En hoewel de fapsectie van het web lekker gaat op corona, vragen wij toch weer ff een bijdrage naar draagkracht om deze bruine roze kroeg open te houden. Maar dan mag je wel off-topic commenten! En ohja, we zullen proberen om af en toe ook eens wat anders te vertopiccen de komende tijd. Vroeger was alles beter en over die kutcorona is nu alles al wel gezegd he, het wordt routine. Persco. Kutnieuws uit Italië. Nieuwe RIVM-stand. Crisisberaad. Avondsentiment op televee. Handen wassen, herhalen. We beginnen godverdomme zelfs de islamtopics te missen. Enfin. Niet nu. Nu MUZIEK! & meer, na de breek. Fijne nacht mensen, houwutgaande.

Iemand herschreef Bohemian Rhapsody....

...en het internet ging zingen

En toen kwam The Police

Of liever wat CABARET?

Gewaarde hoeders van het roze blog,

Zou graag een suggestie doen voor het open mic topic dat zojuist verscheen. Op onderstaande link is mijn neefje Marcel Harteveld te horen. Hij is cabaretier en doet wel eens wat dingen voor Kopspijkers, zoals ook deze gig. Het is zo ontzettend treffend bij het topic (en, niet geheel onbevooroordeeld: best grappig en in ieder geval goed geproduceerd) dat ik hem zou willen suggereren voor een plek bij de toppers. Ben normaal niet zo van dit soort pluggen, maar het past gewoon.

Oordeel zelf (ondanks dat het vanuit het hol van de linkse leeuw komt).

Hoogachtend,

[NAW bekend bij redactie]

Acteurs komen ons redden met 'Imagine'

Gal, Naat, we vinden jullie een stel topwijven hoor en Oberyn Tyrell/Mandalorian/iets met Narcos vinden we ook een prachtlul. Maar dit had niet gehoeven. Maar dan zeg maar, écht niet gehoeven. En BN'ers, waag het niet hè. Nee, Ferry Somogyi, af. Georgina, nee, koest. Barry, verdomme geef die microfoon terug. Xander in godsnaam stap bij die piano weg want we bellen de politie. *Halina Reijn has entered the game met kleinkunst-r from hell*. "STELT U ZICH VOORRR DAT ERR GEEN HEMEL IS".