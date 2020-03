Je zou graag willen dat de jongens en meiden studenten, die 18+ vers van moeders thuis weg zijn en op kamers wonen, vatten wat een Catalina vliegtuig is en hoe belangrijk de rol was die het speelde in de oorlog. Als de ellende begint was er net een paar jaar eerder maar één vliegtuig de oceaan overgestoken, die van Charles Lindbergh. Dus hoe los je dat op, met vliegtuigen de konvooien op de oceaan bewaken en duikboten torpederen? Wat ze toen hadden kon amper tot eenderde vliegen en dan weer terug. Er was een grote onbeschermde midden moot. En al die in het water dobberende scheepslui van getorpedeerde schepen?

Dat was de Catalina, die kon ver vliegen en op het water landen. Oplossing. Zo kon je hier en daar wat lui redden of een hulpschip inseinen. 's Nachts een schijnwerper onder de Catalina, dan zag je de U-boten aftekenen tegen de horizon. Dan had je ze, die konden niet snel genoeg duiken eer je bom er was. Dat waren lekkere bommen gooien!

Churchill mocht het van zijn eigen wet niet opschrijven in zijn 7200 pagina's lange memoires van direct na de oorlog. Hij hield het op 2cm radar en handige jongens. Maar het was Alan Turing, samen met Gordon Brown, die in februari 1942 na acht maanden en wat uit zinkende U-boten veroverde code-boeken, de van 3 uit 5 wielen naar 4 uit 8 wielen veranderde kriegsmarine Enigmacode met Banburisme eindelijk kon kraken. En toen was het een all out bombardement van de U-boten.

Ze wisten waar een groepje U-boten bij een moederschip samenkwamen voor bevoorrading met nieuwe torpedo's, post, proviand en zo. Want die berichten werden geseind waar ze moesten komen en ontcijferde Alan Turing dat. Nou, toen gingen er opeens meer dan 35 U-boten per maand naar de zeebodem. Na twee maanden gaf die koppige Karl Dönitz het toen op. En dat maakte de deur open dat een miljoen Amerikaanse GI's dan de oceaan konden oversteken voor D-Day een jaar later. In 1967 is die Karl Dönitz op tv nog koppig overtuigd dat de Duitse Enigmacode zo superieur was dat die niet te kraken was door de geallieerden. Hij heeft het nooit geweten. Het komt pas in de publiciteit in 1974.

De U-boten plaag was het grootste probleem voor Churchill. Die acht maanden dat de kriegsmarine Enigmacode was veranderd van 3 uit 5 wielen naar 4 uit 8 wielen ging Engeland langzaam ten onder en kwam gebrek aan middelen en verhongering van het Engelse volk in zicht. Nog een tijd zo lang of Engeland had moeten capituleren voor Hitler. Die film snijdt het moeilijkste probleem aan in de oorlog met Duitsland. Ik hoop dat ze alles erin meenemen.