Vorige week iedereen de gemeentebelastingen op de mat, meteen iemand helemaal over de zeik. In Nijkerk heeft een knakker z'n pick-up derhalve maar in de ontvangsthal van het gemeentehuis geparkeerd. Mooi dat de krant meldt: "(...) Ook is nog onbekend of er sprake was van opzet." Ja, want als je een wagen bij een gebouw naar binnen ragt ga je per ongeluk nog een keertje achteruit en weer vooruit. Enfin, overal glas en zooi en paniek, maar de filmer blijft mateloos chill. In plaats van in blinde paniek naar buiten te stuiven zegt meneer: "Ah joh, gebeurt niks, hij komt hier nooit", en als hem nog een keer wordt verzocht weg te wezen is het: "Ja ik heb een afspraak!" Logisch ook. Die bouwvergunning voor die dakkapel regelt zichzelf verdomme niet!

UPDATE: Politie heeft een man uit Nijkerk aangehouden. Het is de schuld van de man: "Geen reden om te denken dat er iets met de auto aan de hand was."

Aftermath foto