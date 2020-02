Als dit mailtje je chagrijn triggert, zul je wel stiekem GS staan te lezen op je mobiel bij de waterige, slecht schoongemaakte DE-automaat in een semi-stil hoekje van je stresserige kantoortuin in een grijze kantoorkolos langs een A-weg in de provincie:

"Beste editors,

Graag stellen wij ons even voor. Wij zijn Mark Schoenmakers and Judith Dollevoet en we zijn momenteel één van de drie grootste Travelinfluencer koppels in Nederland met meer dan 134.000 followers op Instagram (www.instagram.com/javriendeerstbetalen) en 107.000 followers op (www.instagram.com/javriendineerstbetalen), we zijn inmiddels 1 jaar fulltime aan het reizen nadat we ons in 3 jaar tijd succesvol hebben getransformeerd van Operationeel Directeur en Salesmanager naar "Travelinfluencers en Content Creators".

We willen jullie vragen of er interesse bestaat om een artikel of item over ons of onze ervaringen te maken of ons te interviewen. We beantwoorden graag jullie vragen, ook over topics waar mensen vaak geheimzinnig over doen zoals het inkomen van een Influencer of de schaduwkant van reizen als een Travelinfluencer. Ook willen we graag vertellen over duurzaam reizen.

We hebben een aantal voorbeeld topics waar we het over zouden kunnen hebben:

- Koerswijzigen. Van streven naar de Balkenendenorm naar de Vrijheidsnorm

- De wereld over reizen terwijl je betaald wordt. Hoe dan?

- Travelinfluencer zijn. Is het echt zo mooi?

- Duurzaam reizen, hoe wij koraal terugplantten in de oceaan

- Duurzaam reizen, in de Filipijnen een nationaal park ondersteunen door er een prachtige hike te doen en een boom te planten

- Duurzaam reizen, no single use plastic en je eigen water filteren.

- Een dag uit het leven van het Fulltime Travelcouple Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED]

- Wat dacht je van nu? Waarom niet nu? Dit zijn de vragen die Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED] voor zichzelf beantwoorden.

- Een nieuwe manier. Verantwoordelijk en duurzaam reizen uitgelegd door Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED]

- Van de gebaande paden. De favoriete bestemmingen van reisbloggers Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED]

- Travelinfluencers Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet over geld, de liefde en de schaduwkant van de job..

- Je baan opzeggen en je huis verkopen om te reizen. Weglopen voor verantwoordelijkheid of juist verantwoordelijkheid nemen. Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED] hebben een duidelijk antwoord.

- Een groter huis, een nieuwere auto? Niet voor Mark Schoenmakers & Judith Dollevoet van [PAYWALLED]

We denken dat dit wellicht eens iets anders is voor jullie magazine/ website of radio/tv en zeker iets waar lezers/ kijkers en luisteraars in geïnteresseerd zouden kunnen zijn. We horen graag hoe jullie hierover denken! Wil je met ons sparren over een promotiecampagne, persreis of content creatie? Stuur dan een Whatsapp berichtje naar +31 6 2479 xxxx.

Met vriendelijke groet,

Mark & Judith"