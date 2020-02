De fiets is toch wel een enorm achterhaald vervoersmiddel. Ik kies altijd de auto. Want appen op de fiets is strafbaar, zonder fietsverlichting fietsen ook. In de auto krijg ik geen regen op mijn bril en het is in de auto ook veel behaaglijker, dat wanneer het heel koud is, ik de lady een kwartiertje laat warmdraaien voordat ik vier minuten moet rijden om mijn zoon naar school te brengen. Bier halen op de fiets schiet niet op want dan moet ik drie keer per dag op pad. En als je bezopen bent kan je wel van de fiets vallen en niet van de auto. Dus altijd auto.