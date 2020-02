Ik zit me net te bedenken....... in een Moorkop zit slagroom. Dit is een veganistisch bakker, dus die mag geen slagroom gebruiken, want daar zit melk in.

Mag een Moorkop nog wel zo heten als er geen melkhoudende room in zit?

Antwoord is NEE. Want het is wettelijk vastgelegd wat de ingrediënten zijn van een Moorkop. Dus hij moet ze wel anders noemen, anders is hij in overtreding. En dat is dus de echte reden achter de naamswijziging van zijn baksels. Maar het is natuurlijk marketingtechnisch handiger om in deze tijd iets over slavernij o.i.d. te roepen.

Dus misschien bevatten de Hema-Moorkoppen vanaf eind Maart ook wel geen echte slagroom mee, want het heet anders, dus mag er ook iets anders in.