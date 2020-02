Nou eindelijk. We hebben beeld. Thierry Baudet is terug in Nederland en wil nog steeds geen antwoord geven op hele normale vragen over zijn dierbare vriendinnen. Hij vindt dat hij met zijn excuses die geen excuses waren heeft 'rechtgezet wat er rechtgezet moest worden' en weigert dus uitleg over wat hij wist voordat hij zijn tweet stuurde, hoeveel hij precies gezopen had toen hij dat deed en vooral of zijn "strijd tegen vrouwenintimidatie" echt gebaat is bij liegende politici. Hij lijkt Sylvana wel.