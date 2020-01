TIME noemt haar de "entertainer of the year":

time.com/entertainer-of-the-year-2019...

"Lizzo loves her back rolls and doesn’t care whether you do too. (Though you should!)"

Deze toevoeging tussen haakjes zegt eigenlijk alles. "She doesn't care" moeten wij snappen, maar tegelijkertijd worden wij gemaand om haar vadsigheid te bewonderen: "you should love her back rolls!". Jezelf zijn is het adagium, schijt hebben aan hoe anderen over je denken, gewoon jezelf tonen zoals je bent en geen boodschap hebben aan het oordeel van de ander. Maar dat is een adagium met een valse noot, want het gaat er wel degelijk om wat die ander denkt. Die ander moet namelijk anders gaan denken, moet zich onvoorwaardelijk scharen bij de groeiende groep die reeds in alle duidelijkheid heeft laten weten dikke mensen mooi te vinden. Het "she doesn't care" is een grote leugen. Ze maakt zich wel degelijk druk, vindt dat ze een boodschap uit te dragen heeft en haar fans vinden dat eveneens. Samen gebruiken ze dat "we don't care" juist om morele druk uit te oefenen. De wereld moet en zal zich aanpassen, moet en zal wat lelijk was mooi gaan vinden, opdat de dikkerds zich niet meer druk hoeven te maken over hun dikke lijf. "Jezelf zijn" betekent de ander dwingen om jou, wie je bent, wat je zegt, hoe je denkt wat je doet, zonder meer en in zijn volledigheid, dus zonder enige reserve, "goed" en "mooi" te vinden. Social justice dus. Laat je je niet dwingen, dan word je uitgesloten, "canceled", dan mag jij, juist jij, jezelf niet zijn. Dat is de inconsequentie van SJW, inclusie middels exclusie. Definieer een safe space en je hebt daarmee meteen gevaarlijk terrein gedefinieerd.