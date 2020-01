Enige verwarring op de GS-burelen, waar de persmap met bovenstaande foto per toeval in het postbakje van de GS Automotive Editor terecht was gekomen. Nader onderzoek door H. Okamoto (en een paar dubbelcheck telefoontjes naar ADAC en Euro/NCAP) leerde hem dat het atribuut geen doorbraak in voetgangersveiligheid voorstelt. Het is een jurk van "hightech airbagstof", die vrouwen moet beschermen tegen ongewenste intimiteiten. Kennelijk was het kledingstuk (want dat is het dus) onopgemerkt langs de de volautomatische GS Catwalk Scanner geglipt, en derhalve niet op de GS Fashion Desk van Pritt terecht gekomen. Wat op zichzelf weer tot nieuwe twijfel leidde: hoort die persmap nou vanwege de "hightech"-omschrijving in het pigeon hole van de GS Gadget-redactie?

"Nah, als het apparaat niet online kan, ben ik niet geïnteresseerd", mompelde daar iemand vanachter zijn six screen setup. Betekent het dan, daar dit een ontwerp van een kunstenares is, en dat het rechtstreeks naar een museum is verscheept, dat het bij de GeenStijl Moderne Kunst & Kontekst-redactie thuis hoort? Want in dat geval loopt het spoor dood: die curator is recentelijk gillend weggerend toen de tsunami van postmodernisme hem inhaalde, en hij overspoeld werd met vragen over zijn voorkeurs-voornaamwoorden door pussyhats die in zijn liefdesverleden gingen graven. Enfin. Lang verhaal kort: wij snappen vrouwen nog steeds niet. We blijven wel gewoon overal vanaf.