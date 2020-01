Hilariteit alom vandaag om de zwaar hypocriete dodeboom NRC/Handelsblad die vindt dat U TOCH ECHT MINDER MOET GAAN VLIEGEN (want Lars, Greta en hun kleinkinderen). Om vervolgens in diezelfde krant een reiskatern bij te steken (12 pagina's full colour) met allemaal vliegreizen, die dan opeens wel weer mogen omdat ze "academisch" zijn. Hahaha, ga eens deaud, Belgen. Oh, en "CO2-neutraal vliegen" bestaat niet. Dat is hetzelfde als vrouwvriendelijk verkrachten.