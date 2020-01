Wie zit daar toch zo massaal ziek thuis? U bent het zelf, de Nederlander! Het griepvirus slaat deze week toe en als de het zo door blijft slaan zitten we volgende week in een heuse griepgolf. "Als indicatie voor het uitbreken van de griep in Nederland wordt vaak naar Australië gekeken, waar de griepgolf een half jaar eerder is" dus over vijf maanden een beetje uitkijken als u met uw peuk door het bos loopt svp. Veel beterschap aan alle getroffenen.