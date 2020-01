Helemaal bovenaan, Roy van Aalst van de PVV. Kreeg helemaal niets. Want PVV. Daaronder: Thierry Aartsen, die surrogaatklaas uit de carnavalsregionen van de vvd: een enorme waslijst cadeaus, waaronder - goh - voornamelijk feestjes en andere dingen met bier (André Rieu, ADE, brouwerijbezoek) met "waarde onbekend". De lolligste is "Ontvangen van KRO-NCRV 5 toegangskaarten backstage TOP2000 Café." Backstage, dus een beetje zoals KRO's oorlogsmisdadigermeisjes: dat je ze niet herkenbaar in beeld zijn, wil niet zeggen dat ze er niet waren. Verder? Lodewijk Asscher ging naar een bekerwedstrijd met z'n kids, Thierry Baudet geeft zoals bekend niets op. Iemand van het CDA kreeg een escape room-spel en daar zit een grap in die we zo snel niet ontcijferd krijgen. D'66-ers deden goede zaken qua gratis opera's & ballet, Dilan van de vvd verzamelt sneller cadeau's dan ze oneliners verzint en Lisa Westerveld(GL) draaide plaatjes op de Zwarte Cross, waar ze net als wij vrijkaarten voor kreeg (we deden nog een biertje).

Record cadeaucollecteur is - uiteraard - een vvd'er: Rudmer Heerema verzamelde er al 217, op de voet gevolgd door fractiecollega Remco Dijkstra met 216. Van de overgrote meerderheid is "waarde onbekend", maar dat zal dus wel flink oplopen. Wie wel keurig het prijskaartje bij alles opzoekt, is SGP'er Roelof Bisschop, die derhalve de prijslijst aanvoert met een totaalwaarde (sinds 2014) van 4420 euro. Maar als die vvd'ers beter optelden wat alles waard was, gaan ze daar ongetwijfeld fors overheen. Optelsom van de totalen per 23 december (dankzij een reaguurder met een tooltje - thanks!) hierrr in .csv, de meest recente geschenkenlijst (30/12, verschijnt wekelijks): daarrr in pdf.