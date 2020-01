Wakker, 2 januari, ofwel de enige dag dat columnisten 's lands wel weten waar ze over moeten schrijven. Ja dat is een hyperbool en ook nog eens gewoon niet waar. Er verschenen dit jaar slechts vier stukken. Maar zo worden we nu eenmaal altijd als the humans zich buigen over kwesties waarvan wij alleen maar kunnen dromen dat het hier op kantoor een thema was. Hier werken namelijk geen vrouwen. Kwam er laatst eentje langs en daar hebben we het nog steeds over. Hier werken alleen mannen en aan oogcontact doen we ook al niet. Wij zijn zeg maar een beetje het soort dat heel cynisch concludeert dat iemand op een arbitrair moment in de tijd de 'beste wensen' wensen nergens op slaat, maar wel echt moeilijk verneukt zijn als we na die spreekbeurt vervolgens overgeslagen worden. Enfin, hoes de sfeer bij jullie? Jeanine van de balie nog iets te lang aangekeken na de derde zoen? Brok in de keel beetje kunnen verhullen toen Barbara van sales vertelde dat ze gister ten huwelijk gevraagd is? Dat het maar een jaar als elk ander mag worden jongens.