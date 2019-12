De afgelopen vier jaar werd de eigen bescheiden doelstelling van de politie - een pakkans van 10% - niet eens gehaald en in 30 gemeenten zijn er na 2000 inbraken welgeteld 0 verdachten. En ja, dat komt eigenlijk vooral omdat ándere nog zwaardere criminaliteit alle mankracht opeist. "Het gaat hier om dingen die je moet naspeuren en uitzoeken. Als je dan veel capaciteit nodig hebt voor grootschalige inzet op bijvoorbeeld drugs- en wapenhandel, heb je minder mensen om systematisch onderzoek te doen naar woninginbraak," aldus criminoloog Jasper van der Kemp van de Vrije Universiteit. En natuurlijk door gezichtsbedekkende kleding die inbrekers dragen ondanks dat hier heel duidelijke wetten tegen zijn. No face no case.

"Zo ontbreken regelmatig aanknopingspunten als een signalement van een verdachte, camerabeelden of informatie over voertuigen." De politie laat weten dat elke hoop op een beetje orde in deze ONLEEFBARE ANARCHIE tevergeefs is. "De boodschap dat een woninginbraak waarschijnlijk niet wordt opgelost, is geen prettige voor een slachtoffer. Maar het is wel een realistische boodschap, waarmee de politie valse verwachtingen wil voorkomen. Dat dit frustreert, snappen we, maar het is wel eerlijk." Interactief kaartje van Hoe Erg Alles Is bij u in de buurt, hier bij RTL Nieuws.

Hoe wapent u zich tegen inbrekers? Zeg maar hoor Een tuinhek vol dildo's

Uit voorzorg niets van ook maar enige waarde in huis hebben

Een tuinhek met Marokkanenfilter nu gratis bij een Volkskrant-abonnement

Een Doberman-plaatje met "hier waak ik" terwijl dat helemaal niet waar is

Een grote DENK-poster achter het raam



