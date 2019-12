Ja, weet je. Wij zaten vroeger na het inbellen op de modem als papa naar z'n tower bridge-avond was op rotten.com dat trouwens niet meer bestaat. En nu gebeurt het op Whatsapp. Maakt het allemaal niet minder onwenselijk dat de neuronale bedrading van tieners hier dagelijks aan blootgesteld wordt, en bovendien is de blootstelling via Whatsapp nu iets frequenter én heeft het ook wel een sociaal uitsluitingselementje gekeregen. "Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, dat de afgelopen maanden toegang had tot tientallen WhatsAppgroepen van scholieren tussen de 12 en 16 jaar oud. De groepen hebben veelal honderden leden die samen dagelijks duizenden berichten sturen. (...) Een deel van de berichten bevat zeer schokkend materiaal. Naast kinderporno en wraakporno gaat het om zeer gewelddadige video's (...). Onthoofdingsvideo's van IS, slachtpartijen van Boko Haram of video's met brute afrekeningen uit Mexico. De beelden zijn vaak van hoge kwaliteit en schokkend. Je kunt bijvoorbeeld duidelijk zien hoe een lichaamsdeel wordt geamputeerd of een oog wordt uitgestoken."

Ja, en dan gaat er dus tegen elkaar opgeboden worden met de meest SPRAAKMAKENDE content. "Om in zo'n groep te mogen, moet je jezelf bewijzen. Als er vijftien keer beelden van een lijk worden gedeeld, wil je dat overtreffen. Zo wordt de shockstandaard al snel verhoogd." En als je zo'n groep verlaat, dan ben je eigenlijk ook weer 't haasje, aldus de 15-jarige Jasmin. "Als je uit de groep stapt, ben je een sukkel. Ik denk dat niemand daar bewust over nadenkt, maar dat zit er ergens wel. Je hoort in zo'n groep te zitten, want dan hoor je erbij." Ach, de middelbare school. 5 tot 6 jaar lang in sociale overlevingsmodus en daarna maar hopen dat je ongehavend genoeg bent om een kans te hebben in de echte wereld. Sterkte kiddo's.