Geen grap. Marco van Basten is uit het spel FIFA 20 gehaald omdat hij vorige week Sieg Heil heeft gezegd. Van Basten zat in de game als zogenoemd 'icon' en is nu vanwege zijn verwijzing naar een ander 'icon' door het EA Sports Nürnberg Tribunaal naar een digitaal werkkamp gestuurd. Dat zal 'm leren! Oud-voetballers laten zich iedere dag miljoenen overmaken door mensenrechten schendende oliesjeiks, gaan lachend op de foto met dictators, massamoordenaars en ander tuig, maar het is natuurlijk veel erger als je in een computerspel een doelpunt zou kunnen scoren met een personage dat een keer een fout grapje heeft gemaakt toen de microfoon per ongeluk aanstond. De gelijkheid en diversiteit zijn gered door miljardenbedrijf EA Sports. Bedankt hoor!

