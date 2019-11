Leuke fophef du jour. Hans Kraaij stond net in abominabel Germaans de Duitse trainer van Heracles te interviewen en op het moment dat het is afgelopen roept Marco van Basten vanuit de studio net iets te vroeg maar duidelijk hoorbaar "Sieg Heil" in zijn al opengeschoven microfoon. Fophef & siegheilige verontwaardiging alom natuurlijk op de sociaalmedia want hadden we nou niet net een hele week herrie gemaakt over racisme en discriminatie in het voetbal en daar sta je dan met je cirkel van respect enzvoort etcetera. Van Basten, duidelijk geschrokken, bood overigens meteen zijn excuses aan voor wat hij zelf een 'misplaatste grap' noemde (video onder), maar het bleef nog lang onrustig over de spraakschwalbe, want het verbale wegwerpgebaar is ook in Duitsland al gehoord. Unfassbar! Voetbal is nog gewoon oorlog hoor, die ouwe Rinus Michels hat noch immer recht.