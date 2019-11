"De bouw van het Tolerantiepaviljoen op de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn begon maandag 18 november 2019 met de afbraak van het uit 1957 daterende voormalig kantoortje van kapitein Timmermans. Historisch gezien en als geheel van de begraafplaats een betreurenswaardig verlies. Historisch, omdat dit gebouw vol geschiedenis was. Kapitein Timmermans werd door de oosterburen diep gerespecteerd en gezien als ‘Integrationspersonlichkeit’. Het is de grootste Duitse militaire begraafplaats ter wereld. Tevens had het de meest sobere bebouwing, met onder meer twee kleine gebouwen, die symbool staan voor de gevoelige voorgeschiedenis.

Jammer dat voor deze argumenten zo weinig respect bestond, waardoor een kenmerk van de identiteit van de begraafplaats voorgoed verloren gaat. Volgens het JOC Ysselsteyn komen er tot nu toe ca 34.000 bezoekers per jaar naar Ysselsteyn. Dus zo ongeveer één bezoeker per jaar per graf... Het project wordt volledig gesubsidieerd door de Duitse Bundestag, de provincie Limburg, de gemeente Venray, en het Vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). De kosten zouden geraamd zijn op ca 2,6 miljoen euro. Dit is dan ongeveer 84 euro per betonnen kruisje. De provincie Limburg betaalt 740.000 euro, de gemeente Venray 350.000 euro, het Vfonds 750.000 euro en de Duitse Bundestag het resterende bedrag.

Gemeente Venray laat desgevraagd weten een educatieve en toeristische taakstelling te geven aan deze begraafplaats. Deze subsidies zijn erg vreemd in vergelijking met de Amerikaanse erebegraafplaats in Margraten, waar het te bouwen bezoekerscentrum aldaar volledig betaald wordt door de Amerikaanse overheid. Kosten circa 7 miljoen dollar en geen cent subsidie. Daar kwamen alleen al tijdens de memorialweek 20.000 bezoekers op 8301 graven. Als Stichting Oorlogsslachtoffers zijn we voor vredesgedachte en verzoening. Ook zijn wij voor het behoud van de Duitse begraafplaats, maar dan in zijn huidige, historisch correcte vorm. Op 11 december 2019 is de eerste steenlegging, op notabene 5 mei 2020 moet dit 'Tolerantiepaviljoen' geopend worden. Inderdaad: op Bevrijdingsdag.

Alle oorlogsgraven Ysselsteyn staan ook online voor digitaal onderzoek op de websites Oorlogsslachtoffers.nl en Findagrave.com."

Namens stichting oorlogsslachtoffers,

Richard Schoutissen, Deurne

Fred van den Munckhof, Venray (niet blij - red.)