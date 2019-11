Pssst. Fotoserietje zien? Paar dagen geleden al in het nieuws, toen de Spaanse politie bekend maakte de drugsdobber gespot te hebben. Nu ook met talrijke foto's en videomateriaal. We hebben een klein envelopje richting ANP geschoven om het materiaal onze kant op te smokkelen, want dit is de eerste keer dat zo'n snuifschip in Europese wateren is gevangen. In Zuid-Amerika en de VS doen ze het zo al sinds de 80's, maar voor ons is het nieuw. Echt helemaal duiken kan de ponypackjesboot niet, maar door zo plat mogelijk op het wateroppervlak te liggen kun je ongezien een heel eind komen. Niet ver genoeg dus, voor deze cokevloot. Enorm apparaat wel, van twintig meter lengte. Vermoedelijk afkomstig uit Colombia. Aan boord: 3000 kilo marcheerpoeder en twee Ecuadorianen. Een derde is voortvluchtig (El Pais). De eigenaar van het verslaafdenschip heeft zich nog niet gemeld... Pica's van de narcosubmarino na de breek!