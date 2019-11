Zo, die zagen ze vast niet aankomen. Ook het spijkerrechtse huisblad van de proletenpartij poept op Dijkhoff. Niet omdat hij gebruik maakt van de regels. Maar om de manier waarop hij gebruik maakt van die regels. Hoe hij met totale amorele arrogantie dubbel dipt in de salarispot. Werk hebben, en toch een werkloosheidsuitkering cashen. Dat heet ook bij de Telebraaf nog gewoon GRAAIEN, en daar houden hun lezers niet van: SinterKlaas moet zich schamen. Deze wachtgeldschwalbe waait niet zomaar over. Zelfs bij GroenLinks zeggen ze tenminste nog sorry: