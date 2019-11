Geachte wapenexperts, freelans forensische onderzoekers en overige CSI's. Wat zien wij hier? Het is een raam van een intercity die bij Breda mogelijk werd beschoten. In totaal zijn vijf ruiten getroffen, dus steenslag sluiten we voorlopig uit. Nou, roept u maar. Kaliber, wapen, soort kogels, pijlpunten, meteorieten, aliens... we horen het wel. High-res foto HIERRR. (© Niels Wenstedt)

UPDATE: Ook trein naar Eindhoven beschoten

UPDATE: Twee jongens van 15 met balletjespistolen aangehouden