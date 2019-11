Dan ben je een nabestaande van de door Thijs Hermans neergeprikte Diny of Frans en dan hoor je dat de ouders van Thijs vóór die moorden (en na de moord in Den Haag) ten einde raad en tot twee keer toe bij GGZ-instelling Mondriaan hebben aangeklopt. "Hij vertoonde ‘bezeten gedrag’, was gewond, sliep amper en jaagde zijn omgeving angst aan. Daarom gingen zijn ouders op zondag met hem naar de spoedeisende psychiatrie voor opname. Twee psychiaters ‘stelden de ouders gerust’ dat het slechts om bijwerkingen van zijn nieuwe ADHD-medicijn ging. Ze moesten weer naar huis, bevestigen bronnen." Maandag (een dag voor de moorden) was Thijs nog steeds van de kaart, trokken de ouders opnieuw aan de bel, maar werden ze wederom WEGGESTUURD. Ja joh, gaan jullie maar weer gewoon lekker naar huis, puzzeltjes maken. Ga maar lekker de krant lezen. Ga maar lekker televisie kijken. Ga maar lekker joggen. Ga maar lekker koffie drinken met de buren. Ga maar lekker een taart bakken. Ga maar lekker een rondje met de hond wandelen. Ga maar lekker bij de lokale voetbalclub kijken. Ga maar lekker boodschappen doen. Ga maar lekker je e-mail checken. Ga maar lekker uit eten. Ga maar lekker naar een museum. Ga maar lekker bij familie op bezoek. Heel frappant, want dat zijn nou PRECIES allemaal dingen die Frans en Diny niet meer kunnen.