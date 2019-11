We hadden de artiesten, de beste merken en voetballers en nu blijken deze Bar Chart Races, want zo heten ze kennelijk, ook gewoon op eigen bodem gemaakt te worden! De makkers van DataLove ('we houden van data en het is onze passie om inzichtelijke datavisualisaties te creëren') doen het namelijk OOK. "Het is enorm takkewerk om ze te maken maar wel erg cool", zo ploft in onze mailbox. A-men. Hierboven de grootste steden van ons land (NÉÉ Binnen-A10, Amsterdam was niet altijd de grootste stad van de wereld) en na de klik rijkste Nederlanders, met een glansrol en twee vingers schuim voorsprong voor bierboerin C. Heineken.