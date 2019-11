Crowdfundception: er is een inzamelingsactie begonnen om Abou Hafs te steunen, die er door het Openbaar Ministerie van wordt verdacht geld te hebben ingezameld voor IS. Of u even via Tikkie een X bedrag wilt overmaken naar de European Dawah Foundation (van Arnoud van Doorn) zodat zij 'goede advocaten kunnen inschakelen'. Wij willen ook best graag goede advocaten inschakelen om de vraag te beantwoorden of het financieren van financiers van IS niet eigenlijk hetzelfde is als het financieren van IS. En misschien kan burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum goede advocaten inschakelen om uit te leggen wat zijn 'constructieve gesprek' met 'moslimleider' Abou Hafs nu precies heeft opgeleverd voor de veiligheid van de inwoners van zijn gemeente. Alle goede advocaten kunnen zich alvast inlezen via dit hoofdbonkdraadje du jour. (mirror 1 / mirror 2)