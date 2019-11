We hebben de cijfers er nog eens op nageslagen, en uit onze berekeningen blijkt dat deze nieuwe staatsvorm inderdaad géén nadelen kent. Het beste argument tegen democratie is trouwens geen gesprek van 5 minuten met de gemiddelde stemmer, maar dat het echt moeilijk saai is en alles DUURT LANG. Willy is er in ieder geval klaar voor en heeft er naar verluidt zelfs zin in. Bronnen bekend met het ontwerp melden dat de huidige koning zijn vlag met het Nassaublauwe kruis in vier oranje kwadranten verruilt voor een paars doek met in witte Comic Sans "kom op dan, K*NKERJONG!".

Woe to the vanquished

Talk shit get whacked

Fuck with the best, die like the rest

Bend the knee