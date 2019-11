Toch wel echt een topland als je gek bent op social engineering en kapitalisme haat maar het onder een communistische vlag wel toe wil juichen. Gamers, sowieso de meest onderdrukte minderheid ter wereld, krijgen weer een flinke tegenslag te verduren. Chinezen onder de 18 (zijn er best veel) krijgen namelijk een game-limiet van 1,5 uur. Er mag na 22:00 niet gegamed worden, er mag niet meer dan $57 per maand aan in-game purchases worden uitgegeven. En dan kun je ook nog eens enkel onder eigen naam inloggen, want social credit system enz. Geteld dus, zijn de goede dagen. Wat was vroeger eigenlijk uw gamer-nick toen het leven nog de belofte van voldoening in zich droeg?

Epic gamers rise up