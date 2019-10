Protestliederen, ze maken een opmars. Spartacus oordeelt na beluistering van dit ingezonden exemplaar dat 'jullie cultuur voor mij altijd een raadsel zal blijven'. Sales beweegt alleen als er een hippe housebeat galmt. Ronaldo zucht dat één protestlied per week dat op dit sentiment deint wel genoeg is, maar moet ook erkennen dat de tekst wel beduidend intelligenter is dan de valse noot "Ik schrijf m'n eigen beleid / Want van Rutte 3 krijgen wij de schijt" van Trio Trammelant. Mosterd straalt dat ie Drs. P sowieso "virtuoos" vindt. "Toch? Dat is toch geweldig?" Pritt z'n laptopspeakers zijn helaas stuk. En ondergetekende stoort zich enigszins aan het manke metrum, maar kan wel respect opbrengen voor het doorzettingsvermogen dat aan de basis stond van deze schier eindeloze reeks coupletten. Zo ziet u maar. Na een afgewogen debat, met een brede waaier aan artistieke opvattingen, een goudeerlijk oordeel. Over de clip waren we trouwens unaniem: te veel d/t-fouten op een uiterst verdacht Nederlands vlaggetje. Deze nieuwe Drs. Protestzanger krijgt derhalve vermoedelijk geen recensiess in een dooie boom, en daarmee doet ie zichzelf toch tekort hoor.