A. In ieder geval geen drugspillen want die zien er heel anders uit

B. Promomateriaal voor de nieuwe crossover franchise 'The Matrix vs. Jumanji'

C. Bouillonblokjes van Brouwerij 't IJ om je Vlaamse stoof een biersmaak mee te geven

D. Wegkijkpillen die NPO kijken draaglijker moeten maken

E. De politie-inzending voor de Dutch Design Week

F. Wat het ook is, je moet altijd de rooie kiezen

G. Geen idee maar wel onverklaarbaar veel zin in drugs nu

Je raadde het nooit maar het is dus inderdaad antwoord E.