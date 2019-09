Zit je met je trouwe enthousiaste oranje sporthart naar de WK Atletiek te kijken op de NOS, beland je zomaar opeens tussen de benen van de grootste cracks op het gebied van track & field. Doorgaans kost dat een etentje of 13, een edelsteentje danwel wat dikke tikkies. Maar vandaag de dag hurken de hardbody atletiekdames gewoon boven je alsof het niks is. Hee, wij zijn mordicus voorstander van innovatie in beeld & geluid, en die 100 meter (koningsnummer m/v) kan wat ons betreft niet IN YOUR FACE genoeg in beeld worden gebracht. Die camera-batterij op de rails naast de baan bijvoorbeeld, die ook 10 seconden over 100 meter doet, is echt awesome. Maar die camera's IN de startblokken, dat is echt een heel slecht idee. Doe eens niet, AtletiekUnie's. De heats voor de 200 meter (met hopelijk Dafne Schippers) zijn trouwens om 16:05 uur. Zin an.