Netflixshows die "Triggered" heten, elk grapje over transgender en hun identiteitenfeest, Titania McGrath*, we kennen het innmiddels wel en alles is toch al gezegd. Maar toch even aandacht voor de bovenstaande rant, en wel om vanaf 4:06. "But black folks are not asking whites to always be flagellating themselves, because it makes everything awkward. It puts the burden on black people to absolve you. It's really asking black people again, to do something for you. Forgive me. Absolve me. Recognise that I'm one of the good white people. Jesus, haven't black people suffered enough." Ja, nou je het zegt hè.